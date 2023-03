Destiny 2 L'Eclissi: come ottenere il Cannone Portatile Rose

Con l'arrivo della nuova espansione-evento di Destiny 2 chiamata L’Eclissi, la quale segna l'inizio della Stagione 20 del titolo di Bungie, i giocatori possono nuovamente ottenere una delle armi più apprezzate del gioco: stiamo parlando del cannone portatile di qualità leggendaria chiamato Rose.

Per ottenere quest'arma speciale, in grado di sparare colpi letali alla velocità di ben 140 proiettili al minuto - un rateo di fuoco straordinario per un cannone portatile - dovrete portare a termine una missione chiamata Dividing the Ladder, la quale vi verrà fornita da Lord Shaxx. Questo incarico vi richiederà di completare tutte le partite di piazzamento nella playlist competitiva del Crucibolo - ovvero la componente multiplayer PVP di Destiny 2. Non è importante quale grado di classifica riuscirete a raggiungere durante queste partite, la ricompensa sarà sempre la stessa per tutti, indipendentemente dal proprio livello.

Al termine della missione, come detto, otterrete il cannone portatile Rose, nella sua versione standard. Completando le Sfide Settimanali relative alla playlist competitiva, tuttavia, potrete ottenere nuove versioni speciali di Rose, che possono essere alternate e utilizzate a seconda della situazione. Ecco dunque quali sono le versioni migliori del cannone portatile Rose.

Versioni per il PVE

Rigatura a Cavatappi

Caricatore Magnetico

Colpo Rapido

Carico Esplosivo

Versioni per il PVP

Piccolo Foro

Proiettili Accurati

Moto Perpetuo

Tiro d'Apertura

Il nuovo evento del gioco sembra aver soddisfatto il pubblico di fan, tanto che Destiny 2 L'Eclissi ha fatto registrare un nuovo record di giocatori in contemporanea su Steam.