Destiny 2 L'Eclissi: quali contenuti verranno rimossi? Primi chiarimenti da Bungie

L'espansione L'Eclissi di Destiny 2 porterà tante novità: il rovescio della medaglia sarà però rappresentato dalla rimozione di diversi contenuti. A quali missioni, destinazioni e funzionalità dovremo dire addio? Il Game Director Joe Blackburn offre dei primi chiarimenti.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di PCGamer.com, l'esponente della sussidiaria dei PlayStation Studios ha discusso del futuro di Nessus, una delle ambientazioni più iconiche di Destiny 2.

A detta di Blackburn, nella fase ingame che verrà aperta dall'espansione L'Eclissi l'amato Nessus non verrà fagocitato dal Vault di Destiny 2: "Potete tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora Nessus non se ne andrà".

Il Game Director fornisce poi una visione d'insieme sulle strategie adottate da Bungie per gestire il Deposito di Contenuti con la sua ciclica rimozione di elementi per ottimizzare l'esperienza di gioco e "snellire" il file d'installazione. Blackburn, a tal proposito, sottolinea come "non pensiamo di servirci del Vault oltre alla rotazione annuale delle Stagioni. Ma è importante sottolineare come la gestione del Vault sia molto difficile da attuare, a volte ho quasi l'impressione di chiedere ai miei sviluppatori di 'sfidare la gravità'. Quindi non vogliamo fare una promessa che non possiamo mantenere nel caso in cui dovessimo arrivare a un vicolo cieco".

A detta dell'esponente di Bungie, quindi, nonostante la prorità del team sia quella di non rimuovere contenuti nel bel mezzo di una fase stagionale, in futuro non è da escludere un possibile ricorso al Vault per evitare che la situazione diventi ingestibile sia nel numero di contenuti che nella loro integrazione all'esperienza di gioco offerta agli utenti.

Maggiori chiarimenti sugli elementi ingame a cui dovremo dire addio nella prossima fase ingame verranno offerti dagli stessi vertici di Bungie a ridosso dell'uscita di L'Eclissi, prevista per il 28 febbraio 2023 su PC e console. Se volete saperne di più, qui trovate il nostro speciale su Destiny 2 L'Eclissi verso l'oscurità di Nettuno.