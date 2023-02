Destiny 2 L'Eclissi: c'è anche il Testimone nello spettacolare trailer di lancio del DLC

Come anticipato dagli stessi sviluppatori qualche giorno fa, tra i prodotti mostrati all'ultimo State of Play di PlayStation c'è stato anche Destiny 2 L'Eclissi, DLC che apre l'Anno 6 dello sparatutto Bungie.

Il filmato in questione è interamente in computer grafica ed ha il compito di presentare ai giocatori i personaggi e i temi trattati nella nuova espansione. Possiamo infatti vedere i nostri Guardiani intenti ad esplorare il suolo di Neomuna, una delle città di Nettuno che nasconde un terribile segreto, l'unico in grado di fermare il Testimone. Ed è proprio il villain legato all'Oscurità che si mostra in più di un'occasione nel corso del trailer, affiancato dal suo nuovo alleato, l'Imperatore Calus.

Anche i 'buoni' fanno la loro comparsa durante il video, visto che l'Avanguardia ci accompagnerà durante questo pericoloso viaggio. A supportare i Guardiani vi saranno anche i Solcanuvole, guerrieri incredibilmente coraggiosi e privi della Luce che popolano Neomuna e saranno disposti a tutto per proteggere il loro territorio da Calus e il Testimone.

In attesa di mettere le mani sul DLC il prossimo 28 febbraio 2023, vi rimandiamo alla nostra ultima anteprima su Destiny 2 L'Eclissi, con tanti dettagli sulla Telascura e sulla nuova destinazione.