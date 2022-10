Destiny 2 L'Eclissi: economia semplificata e addio ai materiali nelle Destinazioni

Dopo aver offerto dei chiarimenti sui contenuti rimossi con Destiny 2 L'Eclissi, Bungie descrive le importanti modifiche che interesseranno l'economia del kolossal sparatutto e gli interventi che coinvolgeranno i Materiali a partire dalla Stagione 19 e, con essa, dall'arrivo della prossima espansione.

A rendere noti gli interventi di Bungie è Josh Kulinski: il Design Lead della sussidiaria dei PlayStation Studios coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo diario di sviluppo per informarci che Destiny 2 perderà i Materiali delle Destinazioni a partire dalla Stagione 19.

L'addio ai materiali riguarderà tutte le attività di Pattuglia da svolgersi nel Sistema Solare di Destiny 2, di conseguenza non sarà più possibile recuperarli nell'esplorazione libera della mappa. Come sottolinea lo stesso Kulinski, i materiali in questione non verranno abbandonati in via definitiva ma saranno interessati dalla più generale 'opera di riorganizzazione e semplificazione' avviata da Bungie.

L'esponente della compagnia che ha dato i natali ad Halo spiega che "Destiny è diventato un gioco molto più complesso di quanto non lo fosse negli anni scorsi, perciò abbiamo deciso di riorganizzare l'economia per renderla più accessibile sia ai giocatori nuovi che agli utenti abituali. In futuro ci saranno meno valute e oggetti da gestire, quindi sarà più facile per i giocatori capire quale sia il valore dei singoli materiali e oggetti visualizzati nell'inventario".

Il lancio di Destiny 2 L'Eclissi è previsto per il 28 febbraio 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma non su Google Stadia ormai avviata alla chiusura. Per un ulteriore approfondimento, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Destiny 2 e L'Eclissi verso l'oscurità di Nettuno.