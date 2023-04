Destiny 2 L'Eclissi, è finita: Bungie vince la causa legale milionaria contro i cheat

Pochi giorni fa, sono emersi nuovi dettagli circa la scoperta di Bungie dell'autore dei leak sulle prossime stagioni di Destiny 2 L'Eclissi. Tuttavia, la software house facente parte del gruppo di Sony Interactive Entertainment può festeggiare un altro importante traguardo: si parla di una vittoria alla guerra contro i cheat.

Bungie ha infatti concluso una causa legale milionaria contro il venditore di cheat di origini rumene Mihai Claudiu-Florentin. A distanza di due anni da quando sono state intentate le vie legali contro di lui, l'azienda creatrice di Destiny e Destiny 2 ottiene il benestare dei tribunali e consegue un risultato di non poca importanza nell'infinita lotta delle case di sviluppo di videogiochi verso uno dei fenomeni più diffusi nel panorama mondiale.

Il venditore di cheat, noto anche con il nickname di VeteranCheats e correlato all'omonimo sito, avrebbe causato ingenti danni alla software house, tali da aver richiesto un risarcimento pari a 12 milioni di dollari. Proprio per questo, il team dietro la creazione della saga di Destiny ha intentato una causa per violazione del copyright, violazione del Digital Millennium Copyright Act (DMCA), violazione del contratto, interferenza e violazione del Washington Consumer Protection Act (CPA).

La richiesta di risarcimento, che per l'esattezza ammonta a 12.059.912,98 dollari, andrà a coprire le spese correlate ai danni legali derivanti dal singolo download dei contenuti venduti, per la violazione del copyright e per le spese processuali derivanti dalla causa portata avanti dal 2021. La Corte, sentenziando in favore di Bungie, ha inoltre emesso un procedimento di ingiunzione contro Claudi-Florentin. La battaglia contro hacker e cheater viene portata avanti dall'industria videoludica nella sua interezza ormai da diverso tempo, come visto proprio negli scorsi giorni con il rilascio dell'hacker Gary Bowser che dovrà pagare Nintendo per il resto della sua vita.