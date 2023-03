Destiny 2 L'Eclissi: al via il Raid 'La radice degli Incubi', siete pronti ad affrontarlo?

Dopo aver dato inizio alla Stagione della Resistenza di Destiny 2 L'Eclissi, Bungie esorta tutti i Guardiani a darsi battaglia per conquistare il primato mondiale della nuova Incursione "La Radice degli Incubi".

Il nuovo Raid di Destiny 2 porta i difensori dell'Ultima Città della Terra negli oscuri meandri di una delle astronavi piramidali che infestano il Sistema Solare. Nel corso dell'Incursione, i Guardiani più coraggiosi devono fare appello a tutta la propria esperienza per fronteggiare un'antica minaccia 'giunta da un luogo e un tempo ignoti'.

Le squadre che si contenderanno il primato mondiale a partire da oggi, venerdì 10 marzo, dalle ore 17:00 italiane avranno a disposizione non più di 48 ore per completare l'Incursione, a patto di soddisfare i requisiti elencati da Bungie nel dare inizio alla corsa al primato de La Radice degli Incubi di Destiny 2 L'Eclissi.

I Drop di Twitch saranno attivi per tutta la durata di questa sfida, di conseguenza gli spettatori degli streaming delle partite disputate ne La Radice degli Incubi avranno modo di sbloccare un emblema esclusivo seguendo le dirette per almeno due ore. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione della campagna di Destiny 2 L'Eclissi, con tutte le riflessioni e analisi di Giovanni Panzano sull'offerta ludica e contenutistica confezionata da Bungie per il penultimo capitolo della lunga Saga di Luce e Oscurità di Destiny 2.