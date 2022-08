Destiny 2 L'Eclissi: tutte le novità sulla nuova espansione rivelate da Bungie

Bungie è stata di parola: il 23 agosto 2022 la compagnia ha alzato il sipario sulla nuova espansione di Destiny 2 intitolata L'Eclissi, in arrivo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia il 23 febbraio 2023 e che concluderà la saga della Luce e dell'Oscurità.

L'Eclissi sarà ambientata in una location inedita dalle atmosfere cyberpunk, Nettuno, e metterà i giocatori a confronto con un nuovo, temibile avversario, il Testimone. Per l'occasione è stato mostrato anche il nuovo potere Telascura di Destiny 2 L'Eclissi, che fornirà nuovi poteri speciali alle classi Stregone, Cacciatore e Titano dando vita ad approcci di gameplay inediti. Confermati anche i preordini per Destiny 2 L'Eclissi, che sarà disponibile in tre diverse edizioni: Standard, con Pass Annuale e in Collector's Edition.

Le novità relative a Destiny 2 non finiscono certo qui: annunciate anche le novità della Stagione dei Tesori di Destiny 2, tra cui le incursioni con Oryx ed i pirati di Eramis. Destiny 2 è sbarcato anche su Epic Store, e per l'occasione è stata annunciata una collaborazione con Fortnite e Fall Guys, che porteranno in dote armature e contenuti a tema.

Il debutto della nuova espansione è ancora molto distante, motivo per cui nel frattempo si può fare un ripasso di tutti gli eventi chiave fin qui vissuti attraverso il riassunto della saga della Luce e dell'Oscurità di Destiny 2, così da farsi trovare pronti il prossimo febbraio quando L'Eclissi avrà finalmente inizio.