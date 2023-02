Destiny 2 L'Eclissi: quali sono le novità dell'espansione? Lo svela il video di Bungie

Il Viaggio nell'Oscurità di Destiny 2 L'Eclissi prosegue con il ViDoc confezionato da Bungie per tratteggiare i contenuti e le novità dell'espansione che condurrà i Guardiani sulla città sci-fi di Neomuna per fargli fronteggiare "la più grande minaccia che abbiano mai incontrato".

Il filmato offre alla sussidiaria dei PlayStation Studios l'occasione perfetta per riassumere i contenuti e le sorprese che attendono tutti i difensori dell'Ultima Città della Terra una volta giunti su Nettuno per combattere la Legione Ombra.

Nel corso della nuova avventura di Destiny 2, i Guardiani dovranno tenere testa agli spaventosi Tormentatori e impedire la distruzione della città aliena di Neomuna. Insieme ai valorosi Solcanuvole, i giocatori dovranno attingere ancora una volta al potere dell'Oscurità sbloccando Telascura, una sottoclasse che darà accesso a numerose abilità speciali e ad un rampino con cui ampliare le proprie possibilità di combattimento ed esplorazione della mappa.

Il ViDoc sui contenuti di Destiny 2 l'Eclissi s'accompagna all'annuncio di una nuova collaborazione tra Bungie e SteelSeries, con accessori da gaming in edizione limitata che si ispireranno al neon della metropoli sci-fi di Neomuna. La collezione include l'headset Arctis 7+, il mouse da gaming wireless Aerox 5, il mousepad QcK Prism XL e i copri levette analogiche KontrolFreek. Con l'acquisto dei singoli accessori SteelSeries sarà possibile sbloccare elementi cosmetici esclusivi per il lancio di Destiny 2 L'Eclissi, atteso per il 28 febbraio su PC, PlayStation e Xbox.