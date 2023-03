Destiny 2 L'Eclissi: il nuovo raid è il più facile di sempre? A parlare sono i numeri

A distanza di qualche giorno dal primissimo completamento del Raid di Destiny 2 L'Eclissi, sono finiti online alcuni interessanti dati relativi a tutte le Incursioni dello sparatutto Bungie, i quali stanno facendo discutere la community di appassionati.

Ecco di seguito le statistiche, che stanno ad indicare quante volte è stato portato a termine ogni singolo Raid di Destiny e Destiny 2 nelle prime 24 ore dalla pubblicazione:

Destiny 2

Leviatano: 761

Leviatano (PC): 3.258

Leviatano (Prestigio): 604

Divora-mondi: 4.545

Divora-mondi (Prestigio): 7.689

Pinnacolo Siderale: 19

Pinnacolo Siderale(Prestigio): 1.811

Ultimo Desiderio: 2

Sciagura del Passato: 954

Corona del Tormento: 104

Giardino della Salvezza: 96

Cripta di Pietrafonda: 5.325

Volta di Vetro: 6.783

Volta di Vetro (Autorevole): 2.814

La Caduta di un Re: 8.650

La Caduta di un Re (Autorevole): 3.028

Promessa del Discepolo: 6.829

Radice dell'Incubo: 45.541

Destiny 1

Volta di Vetro: 22

Fine di Crota: 12

Caduta di un Re: 179

Furia Meccanica: 2.911

Come potete notare, il numero di completamenti relativi all'Incursione di Lightfall è incredibilmente alto rispetto a qualsiasi altro contenuto dello stesso tipo pubblicato da Bungie nel corso degli anni. A differenza di quanto si potrebbe immaginare, tale dato non è dovuto ad un improvviso picco di utenti registrato dal gioco, ma ad un netto calo della difficoltà del Raid. Non è un caso se il primato mondiale è stato raggiunto dopo un paio d'ore dall'uscita di Radice dell'Incubo, evento unico nel suo genere che sottolinea quanto sia stato semplice per il team portare a termine l'attività di gruppo. Ed è proprio per via della facilità che molti team hanno completato più e più volte l'Incursione nell'arco delle 24 ore dall'uscita, così da completarla con tutti i personaggi e sbloccare le varie ricompense.

In attesa di proporvi la nostra recensione dell'espansione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la guida su come ottenere il Cannone Portatile Rose in Destiny 2 L'Eclissi.