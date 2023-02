Destiny 2 L'Eclissi, che la Resistenza abbia inizio! Tutti i dettagli sulla nuova Stagione

In vista dell'imminente riapertura dei server di Destiny 2 per il lancio de L'Eclissi, Bungie delinea il quadro completo dei contenuti accessibili ai Guardiani con la partenza della Stagione della Resistenza, la fase ingame inaugurata dalla nuova espansione.

Nel penultimo capitolo della lunga Saga di Luce e Oscurità di Destiny 2, i difensori dell'Ultima Città della Terra sono chiamati a fronteggiare la Legione Ombra e il suo esercito di Tormentatori abbracciando i poteri della Telascura, una nuova sottoclasse dell'Oscurità da acquisire facendo la spola tra il Viaggiatore e la metropoli nettuniana di Neomuna.

Nella Season inaugurale de L'Eclissi, i Guardiani devono rispondere all'appello di Mara Sov e della Guardia della Regina per indagare sulla comparsa di avamposti della Piramide sulla Terra e mostrare il significato della paroila resistenza a quelli che gli stessi ragazzi di Bungie descrivono come "i nemici peggiori che l'umanità abbia mai affrontato".

Nel corso della Stagione della Resistenza sarà possibile accedere ai Campi di Battaglia della Resistenza, una nuova attività che vedrà squadre di tre giocatori varcare la soglia del Piano Ascendente per andare a caccia dei luogotenenti della Legione Ombra.

Per tutta la durata della Stagione della Resistenza, i Guardiani dovranno aiutare l'Avanguardia a contrastare gli attacchi a oltranza lanciati al Viaggiatore dai suoi nuovi nemici provenienti dallo spazio profondo. In quest'ottica rientrano così le nuove playlist Operazioni dell'Avanguardia, con modifiche che porteranno in dote le versioni rivisitate degli assalti Trafficante d'Armi e Lago di Ombre.

Da maggio, inoltre, i giocatori di Destiny 2 potranno cimentarsi nelle competizioni annuali dei Giochi dei Guardiani 2023, con ricompense da sbloccare indossando l'armatore del proprio Cacciatore, Stregone o Titano. Per un ulteriore approfondimento sui contenuti in arrivo nella Stagione della Resistenza, qui trovate i primi dettagli sul Raid di Destiny 2 L'Eclissi.