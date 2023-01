Destiny 2 L'Eclissi: alla scoperta della città sci-fi di Neomuna nel nuovo video

Dopo il tripudio di pallottole al neon con il video di Destiny 2 L'Eclissi ai TGA 2022, Bungie ci reimmerge nelle atmosfere sci-fi di questa attesa espansione pubblicando un video interamente dedicato a Neomuna, la città futuristica da difendere insieme ai Solcanuvole.

La sussidiaria dei PlayStation Studios coglie l'occasione per offrirci un'anteprima di Nettuno e della metropoli sci-fi che esploreremo una volta giunti nella nuova destinazione di Destiny 2 L'Eclissi. La città di Neomuna viene descritta da Bungie come una gigalopoli piena di grattacieli futuristici e di luci al neon.

Sempre attraverso il nuovo trailer, gli sviluppatori americani svelano il motivo dell'invasione di Neomuna da parte di Calus e mostrano Telascura, la nuova sottoclasse dell'Oscurità da acquisire e sfruttare a proprio vantaggio insieme ai difensori della città, i Solcanuvole.

Per festeggiare l'Anno del Coniglio, Bungie ci informa di aver reso disponibile nel negozio dell'Eververse un nuovo fantasma esotico, una nave, un astore e un ornamento festivo per il Riskrunner, in aggiunta a una busta rossa piena di polvere luminosa gratuita da riscattare entro e non oltre la fine di gennaio.

Il lancio di Destiny 2 L'Eclissi è previsto per il 28 febbraio su PC, PlayStation e Xbox: per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Destiny 2 L'Eclissi verso l'oscurità di Nettuno.