Destiny 2 L'Eclissi, la Stagione del Profondo: svelati armature e data della nuova Segreta

Dopo aver pubblicato una prima immagine promozionale della Stagione del Profondo di Destiny 2 L'Eclissi, Bungie ha svelato tutti i segreti del prossimo aggiornamento dello sparatutto in occasione del nuovo settimanale.

Nel lungo post, disponibile come sempre sul portale ufficiale dell'azienda di Seattle, apprendiamo che nel pass stagionale della Stagione del Profondo si troverà anche il Last Rite, nuova arma esotica. Si tratta di un fucile da ricognizione della Tex Mechanica che infligge danni cinetici e vanta un telaio aggressivo. All'interno del post possiamo vedere anche i vari ornamenti del fucile, i quali si potranno ottenere grazie al pass e le varie fazioni di gioco (Avanguardia, Crogiolo e Azzardo). Uno degli screen permette inoltre di vedere le splendide armature stagionali, anch'esse parte del pass e strettamente legate al tema acquatico. Pare infatti che nel corso della Stagione del Profondo potremo svolgere alcune attività sotto il livello del mare. A giudicare dall'aspetto del portellone visibile nell'immagine che trovate in calce alla notizia pare si tratti di Titano, ma è ancora troppo presto per dirlo.

Uno dei reveal più importanti del post è quello riguardante la prossima Segreta: a tal proposito, Bungine non ha voluto anticipare il nome (probabilmente potrebbe anticipare dettagli sui prossimi eventi di gioco), ma ha confermato che il dungeon sarà disponibile dal prossimo 26 maggio 2023 alle ore 19:00 del fuso orario italiano.

Sapevate che Bungie ha vinto la causa legale milionaria contro i creatori di cheat per Destiny 2? Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra recensione di Destiny 2 L'Eclissi.