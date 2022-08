Destiny 2 L'Eclissi, trailer e data della nuova espansione: la fine ha inizio su Nettuno

Nonostante i rumor abbiano parzialmente rovinato la sorpresa, siamo lieti di presentarvi il trailer dell'annuncio di L'Eclissi, la nuova espansione di Destiny 2 destinata (perdonateci il gioco di parole) a mettere fine alla saga della Luce e dell'Oscurità.

Durante il Destiny 2 Showcase di oggi 23 agosto i ragazzi di Bungie hanno finalmente tolto i veli a L'Eclissi (o Lightfall, come viene chiamata in lingua originale), che si è presentata nello spettacolare trailer in computer grafica che potete godervi anche voi in apertura di notizia. Il filmato ci accompagna su Nettuno, una location totalmente inedita dalle tinte cyberpunk, e ci presenta il nuovo nemico, il Testimone, per poi concludersi rivelando la data di lancio fissata per il 23 febbraio 2023 su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

"Schegge di vetro brillano alla luce stellare. I soldati della Legione Ombra affrontano i guardiani mentre la sagoma di un'inconfondibile flotta si staglia imponente: il Testimone è arrivato con i suoi discepoli. Trova la forza nella Luce, brandisci l'Oscurità e affacciati su un nuovo mondo mettendo a rischio tutto in questa campagna indimenticabile", recita l'incipit della nuova espansione.

In L'Eclissi verrete spediti su Nettuno, definita da Bungie come "la destinazione più particolare di Destiny 2". Su questo pianeta conoscerete i Solcanuvole e dovrete combattere la Legione Ombra per impedire la devastazione di Neomuna, una città segreta tecnologicamente molto avanzata. Dalla vostra avrete anche una nuova sottoclasse chiamata Strand, derivata dall'Oscurità e dalle tonalità verdi. Tra i suoi assi nella manica figura anche un rampino, uno strumento molto simile a quelli già visti in giochi come Apex Legends, Halo Infinite e Fortnite. Le sottoclassi Strand, dunque, includeranno diverse abilità pensate per facilitare i movimenti e le traversate.

Preordinando il Pass Annuale, verrete ricompensati con lo sblocco automatico della nuova arma Tempesta d'Argento Vivo e altri bonus, tra cui un emblema, un'emote e uno spettro.