Destiny 2 L'Eclissi: un tripudio di pallottole e neon nel trailer dei TGA 2022

Anche Bungie ha preso parte alla serata dei The Game Awards 2022 con un nuovo filmato dedicato a L'Eclissi, la prossima espansione di Destiny 2 in uscita nei primi mesi del 2023.

Pur non contenendo sequenze che consentono di scoprire dettagli rilevanti sulla componente narrativa o sul gameplay del corposo DLC, il trailer mette in mostra la spettacolarità del nuovo albero delle abilità che i Guardiani potranno acquisire nel corso della prossima avventura, ovvero la Telascura. Come si può notare nel trailer, questi poteri legati al colore verde permettono di utilizzare una sorta di rampino energetico con il quale si possono agganciare i nemici ed accorciare le distanze, alternando così abilità di movimento a fasi di shooting nelle quali far fuori i Cabal che popolano l'area di gioco.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sull'espansione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima dedicata a Nettuno, alla Telascura e alle altre novità di Destiny 2 L'Eclissi. Per chi non lo sapesse, inoltre, qualche settimana fa gli sviluppatori del game as a service hanno confermato che presto Destiny 2 avrà un'economia semplificata e dirà addio ai materiali nelle Destinazioni.