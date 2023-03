Destiny 2 L'Eclissi: trucchi per salire di livello e ottenere l'equipaggiamento migliore

Avete appena acquistato L’Eclissi, la nuova espansione di Destiny 2, e vi piacerebbe ricevere qualche consiglio per muovere i primi passi su Neomuna? Ecco allora tutto quello che c’è da sapere per iniziare il DLC dello sparatutto Bungie nel migliore dei modi.

Completate la Campagna Leggendaria

Il primo consiglio che vogliamo darvi è quello di portare a termine la campagna di Destiny 2 L’Eclissi in Modalità Leggendaria. Lo sappiamo, il livello di sfida è parecchio elevato e per certi versi si tratta di un’avventura persino più difficile da affrontare a questa difficoltà rispetto a quella de La Regina dei Sussurri. Vi assicuriamo però che gli sforzi necessari ad arrivare fino alla fine verranno più che ripagati, poiché il completamento della campagna leggendaria non solo permette al giocatore di scegliere quale delle nuove armature esotiche aggiungere alla propria collezione, ma garantisce un intero set di armi ed armature di Livello Potere 1770. Dal momento che il soft cap è di 1750 e la scalata di quei 20 punti potrebbe durarvi settimane, potete comprendere facilmente quanto sia utile mettere le mani su quel pacchetto.

Potenziate la Telascura

Una volta giunti al termine della campagna, sbloccherete la sottoclasse dell’Oscurità che prende il nome di Telascura. Meditando presso il giardino zen nei pressi di Osiride, nella Sala degli Eroi, sbloccherete solo quella che potremmo definire l’ossatura della Telascura: buona parte delle granate, delle Nature e dei Frammenti andranno sbloccati nel tempo accumulando una particolare risorsa chiamata Meditazione di Telascura, che si può ottenere completando una serie di attività in giro per Nettuno.

Ecco alcune delle principali fonti di punti Meditazione:

Missione Settimanale di Nimbus

Pattuglie (quelle contrassegnate da un’icona gialla danno più punti)

Raccolta dei frammenti arancioni in giro per Neomuna

Completamento di Eventi pubblici (meglio se in versione eroica)

Boss finale di Sovraccarico Terminale

Eliminazione dei Bersagli importanti

Il quantitativo di punti che viene dato al giocatore varia da attività ad attività. Il nostro consiglio è quello di esplorare Neomuna completando sempre tutte le missioni di pattuglia e gli eventi che vi capitano a tiro: nel giro di qualche ora avrete così tanti punti da poter acquistare qualche potenziamento. Sappiate inoltre che eliminando i nemici con la Telascura, questi lasceranno cadere dei piccoli oggetti verdi che, se raccolti, permettono di ottenere un punto Meditazione. Una volta sbloccati tutti i potenziamenti, recatevi subito alla Sala degli Eroi per accedere ad una quest esotica che vi darà accesso ad un’arma primaria che infligge danni da Telascura.

Modificate il vostro Spettro

Tra gli oggetti essenziali nella dotazione di tutti i Guardiani troviamo sicuramente uno Spettro modificato ad hoc per massimizzare l’accumulo di risorse ed esperienza. Chi vuole scalare più velocemente i livelli del Pass Stagionale dovrebbe optare per la mod Luce Accecante, che occupa 6 slot energia ma aumenta qualsiasi entrata in termini di punti esperienza del 12%. Se non vi interessa l’esperienza, potete ridurre il quantitativo di XP bonus all’8% con la mod Luce Ardente, i cui 4 slot energia occupati permettono di equipaggiare anche Rileva-tutto, così che gli indicatori a schermo possano aiutarvi a trovare qualsiasi risorsa o forziere nel raggio di 50 metri. Insomma, queste sono le mod migliori per chi vuole esplorare Neomuna e sta a voi gestire gli slot dello Spettro nel modo che più si adatta alle vostre esigenze.

Aumentate il grado di Neomuna

Altro aspetto da non sottovalutare in Destiny 2 L’Eclissi è il grado di Nimbus, il principale NPC di Neomuna. L’esperienza di questo ‘mercante’ si può accumulare sia completando le taglie che vengono proposte quotidianamente al reset classico delle ore 18:00 che portando a termine qualsiasi tipo di attività in giro per la città. Che si tratti di eventi pubblici, di forzieri aperti o di risorse raccolte, tutto confluirà nel livello di Nimbus. Scalare il grado in questione non è importante solo per ottenere gli engrammi, ma anche e soprattutto per accedere ad una ricca serie di funzionalità aggiuntive in quel di Neomuna, senza contare che fra i livelli vi sono ricche ricompense come l’intero set di armature visto nelle immagini promozionali dell’espansione e ben 200 Punti Meditazione di Telascura.

Esplorate i Campi di Battaglia

Messa da parte la campagna di Lightfall, procedete pure con i contenuti della prima stagione dell’Anno 6, che vi porterà a difendere la Terra contro i Cabal della Legione Ombra che stanno continuando ad attaccare e a fare prigionieri. Dopo aver parlato con la Regina degli Insonni presso il terminale situato proprio di fronte a Nimbus, recatevi nella sala H.E.L.M. e date il via alle quest che vi porteranno a completare le attività stagionali. Si tratta questo del metodo principale per mettere le mani sulle varie armi della Regina, tra le quali spicca sicuramente il Regnante, considerato uno dei lanciagranate pesanti più forti tra quelli presenti nello sparatutto.

