Destiny 2 L'Eclissi: il Viaggio nell'Oscurità ha inizio con il trailer interattivo

Svelati i segreti della Telascura di Destiny 2 L'Eclissi, Bungie ci rituffa nelle atmosfere aliene della prossima espansione confezionando un video interattivo che riassume gli ultimi eventi e prepara i Guardiani alla prossima, pericolosa missione che li attende su Nettuno.

Dietro alle scintillanti luci al neon della città ipertecnologica di Neomuna, i difensori dell'Ultima Città della Terra troveranno ad attenderli un nemico estremamente pericoloso che piegherà al suo volere l'Oscurità, servendosi del suo immenso potere per minacciare l'esistenza stessa del Viaggiatore, dell'intera razza umana e dei suoi alleati in quella che, a detta degli stessi ragazzi di Bungie, sarà "una guerra contro il più grande nemico di sempre".

Il trailer interattivo (completamente in italiano) datoci in pasto da Bungie racconta così la storia del Testimone e del suo nuovo Discepolo, lo spietato Calus, per poi ripercorrere gli eventi che condurranno alla vera e propria crisi interplanetaria che farà da sfondo alla campagna principale della nuova espansione di Destiny 2. I collegamenti ipertestuali che impreziosiscono il trailer aprono delle finestre di approfondimento sulle tematiche, sugli eventi e sui personaggi più rappresentativi del DLC.

Il Viaggio nell'Oscurità di Destiny 2 L'Eclissi avrà inizio il 28 febbraio su PC, PlayStation e Xbox: se volete saperne di più sui contenuti e sulle novità di questa espansione, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Destiny 2 L'Eclissi verso l'oscurità di Nettuno.