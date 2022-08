Destiny 2: enorme spoiler svela le novità dell'espansione Lightfall e della Stagione 18

Dalle colonne di Reddit e dai forum di Discord, i leaker hanno condiviso numerose immagini provenienti, a loro dire, dal materiale promozionale che Bungie pubblicherà a margine del Destiny 2 Showcase: gli scatti mostrerebbero i contenuti principali dell'espansione Lightfall e le attività da svolgere nella Stagione 18.

A giudicare da quanto trapelato, i Guardiani dell'Ultima Città dovranno fronteggiare l'ennesima minaccia alla sopravvivenza del genere umano e del Viaggiatore combattendo contro le legioni del Testimone, un oscuro signore della guerra intenzionato a strappare un potente artefatto dalle mani di un'antica razza aliena.

Stando ai leak, sarà proprio questa razza (benevola con gli umani) a condividere con i Guardiani i segreti di un nuovo potere da evolvere in un'inedita Sottoclasse. L'altra grande novità di Lightfall dovrebbe essere rappresentata dalla possibilità, per i giocatori, di esplorare liberamente una metropoli edificata nell'Età dell'Oro su Nettuno, l'ultimo pianeta del Sistema Solare.

I leak confermano inoltre il crossover tra Destiny 2 e Fortnite al centro delle indiscrezioni circolate in rete nei giorni scorsi. Sempre dalle "gole profonde" che hanno fatto circolare le immagini dello Showcase di Destiny 2 apprendiamo che nella Stagione 18 'Season of the Plunder' dovremmo assistere alla riformulazione 3.0 della Sottoclasse ad Arco e all'arrivo di numerose attività 'a tema piratesco' da svolgersi a bordo delle navi Ketch per rubare ai Caduti gli oggetti di valore razziati nelle loro scorribande nel Sistema Solare.

Ad ogni modo, ne sapremo di più nel corso del Destiny 2 Showcase che si terrà quest'oggi, martedì 23 agosto, a partire dalle ore 18:00 italiane.