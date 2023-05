Destiny 2 entra nella Stagione del Profondo: tutti i dettagli sulla nuova fase ingame

L'annuncio dell'iniziativa Destiny 2 x PlayStation s'accompagna alle celebrazioni di Bungie per la partenza della Stagione del Profondo, la nuova fase ingame di Destiny 2 L'Eclissi che porta in dote tante sorprese per tutti i Guardiani.

La nuova fase stagionale dell'ultima espansione di Destiny 2 offre agli appassionati dello sparatutto sci-fi di Bungie l'opportunità di partecipare a nuove attività, a delle missioni Storia settimanali compleatamente inedite e a nuove sfide multiplayer del Crogiolo. I giocatori possono quindi intraprendere il loro viaggio nella Stagione del Profondo raggiungendo Titano e indagando su un misterioso segnale che sembra provenire dalle profondità del suo oceano di metano.

Gli utenti in possesso del Pass Stagionale possono accedere alle Immersioni settimanali, all'attività stagionale con matchmaking Recupero e alla nuova attività di pesca. Ogni attività proposta dalla Stagione del Profondo garantisce l'accesso a delle ricompense esclusive tra aggiornamenti alle armi, equipaggiamenti inediti e customizzazioni speciali per il proprio alter-ego (e relativo Spettro).

Dalle ore 19:00 italiane di venerdì 26 maggio, inoltre, i giocatori potranno immergersi in una nuova Segreta, con una sfida da portare a termine per sbloccare tesori speciali. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione della Stagione del Profondo di Destiny 2, ma prima vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Destiny 2 L'Eclissi.