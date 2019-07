Destiny 2: la quest esotica del Lumina è finalmente disponibile

L'attesa si è finalmente conclusa e tutti i giocatori di Destiny 2: I Rinnegati possono accedere alla nuova quest esotica che vi permetterà di mettere le mani sul Lumina.

L'arma in questione è un particolare cannone portatile i cui colpi sono in grado di curare i propri alleati e, di conseguenza, potrebbe trattarsi di un'arma decisamente utile nelle situazioni più caotiche del PvE come le incursioni. Trattandosi di un'arma legata in qualche modo all'Aculeo dal punto di vista della lore, è molto probabile che il requisito fondamentale per poter dare il via alla quest sia proprio quello di aver portato a termine la relativa quest. Se siete quindi già in possesso della pistola velenosa del primo Destiny, potrete iniziare la quest del Lumina recandovi nello stesso luogo nel quale avete trovato i resti dell'Aculeo.

Se gli step della quest estratti dai dataminer dovessero rivelarsi affidabili, l'impresa esotica non dovrebbe essere particolarmente complessa ad eccezione di quella legata ad Azzardo. Pare infatti si debbano eliminare i Guardiani invasori prima che possano far fuori anche solo uno dei nostri compagni, il che vi richiederà una certa prontezza nei riflessi e magari un buon fucile da cecchino.

Avete già visto il trailer del Lumina in Destiny 2? Vi ricordiamo inoltre che è disponibile anche il Serraglio Eroico di Destiny 2, che vi permetterà di ottenere alcuni oggetti e trionfi extra come la particolare spada leggendaria di Calus.