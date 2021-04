Destiny 2: esotiche gratis nel bundle Twitch Prime, c'è anche un Boost Fama di R6 Siege

Grazie ad un abbonamento ad Amazon Prime Gaming (servizio noto ai più come Twitch Prime), è da oggi possibile accaparrarsi senza costi aggiuntivi dei bonus in game per Destiny 2 e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Nel caso dello sparatutto tattico in prima persona targato Ubisoft, la ricompensa consiste in un Boost della Fama della durata di una settimana e grazie al quale è molto più semplice accumulare la valuta di gioco che consente di acquistare nuovi operatori e skin per armi e personaggi.

Questo è invece l'elenco completo degli oggetti che si possono sbloccare riscattando il nuovo bundle di Destiny 2, i cui contenuti possono essere recuperati parlando con Amanda Holliday all'hangar della Torre:

Emote esotico Ramen piccante

Nave esotica Risolutezza di Ikora

Spettro esotico Involucro del Futuro Perfetto

Astore leggendario Solenero Dentellato

Per poter ottenere entrambi i pacchetti non dovete far altro che visitare la pagina ufficiale del loot di Destiny 2 e quella del loot di Tom Clancy's Rainbow Six Siege per poi collegare i vostri account Ubisoft Connect e Bungie al vostro profilo Twitch. Vi ricordiamo che se siete utenti Amazon Prime potete ricevere gratuitamente l'abbonamento a Twitch Prime, il quale permette di ottenere periodicamente nuovi giochi e DLC oltre ad un abbonamento mensile gratuito ad un qualsiasi canale della piattaforma di streaming.