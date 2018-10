Destiny 2: Espansione 1 e 2 gratis acquistando I Rinnegati dal 16 ottobre

Bungie ha annunciato una interessante novità per quanto riguarda Destiny 2: tutti coloro che acquisteranno l'espansione I Rinnegati a partire dal 16 ottobre riceveranno anche l'accesso alle due espansioni inizialmente previste come parte dell'Expansion Pass.

I giocatori che acquisteranno Forsaken dal 16 ottobre 2018 otterranno anche le espansioni di Destiny 2 La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica, in questo modo viene rimossa la limitazione che richiedeva l'acquisto dei due pacchetti di espansione per poter accedere ai contenuti de I Rinnegati.

Coloro che hanno già acquistato il Pass Espansione riceveranno come ricompensa il pacchetto Veterans of the Hunt, che include emblema e shader esclusivi, le emote Knife Trick e Coin Flip e quattro diversi consumabili, come indicato nell'immagine diffusa da Bungie. Questi bonus arriveranno nel mese di dicembre, l'emblema e gli shader saranno esclusivi per sempre mentre le emote faranno la loro comparsa anche nell'Everversum nel prossimo futuro.

Il 16 ottobre inoltre partirà la Festa delle Anime Perdute, l'evento di Halloween di Destiny 2 che per l'occasione ospiterà anche una nuova modalità Orda, oltre a ricompense esclusive.