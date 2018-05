Destiny 2: l'espansione autunnale cambierà il modo di giocare, dettagli sulla patch 1.2.0

Coddy Johnson, COO di Activision, ha parlato del futuro di Destiny 2 nel recente meeting con gli analisti della compagnia. In questa occasione, Johnson ha svelato i primi timidi dettagli sull'espansione autunnale dello sparatutto Bungie.

Il COO di Activision fa sapere che per il futuro Bungie "ha deciso di far diventare i Guardiani ancora più potenti, fornendo nuove ricompense", inoltre scopriamo che l'espansione autunnale "proporrà una modalità incredibilmente coinvolgente oltre ad un nuovo stile di gioco prer gli sparatutto in prima persona." Le novità della corposa espansione autunnale di Destiny 2 saranno svelati all'E3 di Los Angeles, come confermato durante il meeting con gli investitori.

Nel nuovo appuntamento settimanale con la community, Bungie ha inoltre rivelato i primi dettagli sull'aggiornamento 1.2.0 in arrivo martedì 8 maggio e che segnerà l'avvio della Stagione 3:

"Come soluzione a breve termine, lo spazio nel deposito è stato aumentato a 300 (era 200).

Il multi-emote è qui! Potete configurare tutte e quattro le opzioni con un emote.

L'intera collezione di emote è ora sempre disponibile nell'inventario.

La collezione di emote nel deposito è stata eliminata.

Le partite guidate ora forniranno un emblema che conta gli scontri dell'incursione e le incursioni completate come guida.

Questo emblema fornisce un'aura unica che dura per 14 giorni dopo aver completato l'incursione come guida.

Una volta a settimana mentre l'aura è attiva, guidare un'incursione fino al suo completamento fornisce un engramma luminoso.

È stata creata una nuova categoria dell'inventario che conterrà i cosiddetti "Incarichi", come le imprese esotiche.

Gli oggetti nella categoria "Incarichi" sono specifici per personaggio e non vengono condivisi con l'account.

Aggiunte e revisionate le impostazioni dell'audio in gioco:

Volume degli effetti sonori

Volume cinematiche e dialoghi

Volume della musica

Volume della chat

Le ricompense settimanali dell'incursione e del covo dell'incursione ora sono specifiche per classe.

I giocatori che possiedono più personaggi della stessa classe riceveranno ricompense solo la prima volta che completano un'incursione o un covo dell'incursione.

Risolto un problema con le collezioni dove gli emblemi degli eventi non apparivano a meno che il giocatore non possedesse "La maledizione di Osiride".

Risolto un problema per il quale i giocatori riscontravano una schermata nera quando accedevano alla Torre.

Risolto un problema per il quale Cayde offriva solo una mappa del tesoro su Mercurio."

Ricordiamo che da martedì 8 maggio sarà disponibile il nuovo DLC di Destiny 2, La Mente Bellica.