Destiny 2: l'espansione Forsaken si mostra in uno story trailer

Nel corso dello showcase E3 2018 di Sony, mentre il pubblico della conferenza passava da una location all'altra, Bungie ha mostrato il primo story trailer della nuova espansione di Destiny 2, Forsaken.

Il colosso elettronico, dopo aver mostrato uno spettacolare video gameplay di The Last of Us Part 2, ha intrattenuto il pubblico con alcune sequenze di intermezzo: tra queste, appunto, c'è stato lo story trailer dedicato a Forsaken. Si tratta della terza espansione di Destiny 2, che sarà disponibile all'acquisto a partire dal 4 settembre 2018 per PS4, Xbox One e PC.

Giocherete la nuova espansione di Destiny 2? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti provenienti dalla conferenza E3 2018 di Sony!