Destiny 2: l'espansione La Mente Bellica arriva a maggio insieme alla Stagione 3

"Siamo molto emozionati di poter estendere la tabella di marcia e condividere con voi alcune delle notizie più succose che abbiamo in serbo per quest'estate. Gli aggiornamenti recenti si sono concentrati su problemi con il gioco, ma nei mesi a venire la nostra visione per il futuro risponderà al feedback dei giocatori e porteremo cambiamenti trasformativi in Destiny 2. La community sta chiacchierando sulle cose che stiamo sviluppando per la stagione 4. Uno dei nostri obiettivi è di fornirvi più controllo sui vostri assetti di battaglia in Destiny 2 e darvi più motivi per tornare a giocare. Vogliamo anche riportare in gioco l'ebrezza che si prova quando si guadagna l'arma perfetta. Per arrivare a tutto questo, abbiamo in serbo aggiornamenti alle caratteristiche e agli slot delle armi, alle collezioni di armamento e ai trionfi.

Abbiamo inoltre un piano per i cambiamenti all'incursione autorevole (inclusi i covi) e a tempo debito aggiorneremo la prossima tabella di marcia. I cambiamenti alle modifiche sono stati incorporati nel nostro nuovo piano delle caratteristiche casuali delle armi.

L'8 maggio, con l'inizio della stagione 3, uscirà anche la seconda espansione di Destiny 2. Si chiama La mente bellica e vi manderà in nuovi posti per incontrare nuovi eroi e affrontare nuovi nemici. Ci sarà del nuovo bottino e nuove attività. Oggi gli daremo un nome e una data. Il 24 aprile imparerete molte più informazioni nel nostro streaming di anteprima. Segnatevelo sul calendario e seguiteci su Twitch.

La stagione 3 segnerà l'inizio di un nuovo piano per i contenuti del Crogiolo. Per ogni giocatore di Destiny 2, le nuove mappe del Crogiolo sviluppate per l'espansione La mente bellica saranno disponibili nelle playlist caratterizzate dal matchmaking. Stesso discorso per le mappe de La maledizione di Osiride. Vogliamo mantenere unita la community del Crogiolo, dunque tutte le nuove arene si troveranno nelle playlist Partita veloce, Competitiva, Prove dei Nove, Stendardo di Ferro e nelle playlist settimanali come Rissa e Pandemonio. Questo significa più avversari per tutti. Nelle partite private, i possessori delle espansioni di Destiny 2 avranno l'accesso esclusivo alle nuove mappe. Questo piano sarà in vigore dall'8 maggio, con l'inizio della stagione 3."