Destiny 2 e l'esplosione dell'Onnipotente: la Stagione degli Arrivi darà inizio all'Anno 4

Il messaggio di Bungie che ha accompagnato l'ingresso dei Guardiani nella Torre prima dell'evento con l'esplosione dell'Onnipotente ha confermato il nome della prossima fase ingame che darà inizio all'Anno 4, ovvero la Stagione degli Arrivi.

L'ufficializzazione del nome della nuova Stagione di Destiny 2 rafforza i leak circolati in rete nelle ultime settimane, secondo i quali la prossima fase dello sparatutto sci-fi sarebbe stata inaugurata proprio dalla "Season of Arrival".

Le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Forbes aprono una finestra sul futuro di Destiny 2 per descrivere una furiosa battaglia tra i Guardiani e gli "Estranei", una razza aliena ipertecnologica in grado di coprire le immense distanze galattiche servendosi delle loro astronavi piramidali. Il punto nevralgico delle operazioni militari da condurre contro questa nuova minaccia all'esistenza degli esseri umani e del Viaggiatore sarà Europa, la luna di Giove, come suggerito dagli stessi autori di Bungie attraverso i teaser che hanno anticipato l'evento sulla distruzione dell'Onnipotente per opera di Rasputin.

Non è un caso, quindi, se i leak sulla Stagione degli Arrivi ipotizzano il ritorno dell'Ignota Exo, una misteriosa guerriera incrociata dai Guardiani nel corso delle missioni intraprese nell'espansione di Destiny 2 La Mente Bellica dedicata, appunto, a Rasputin.

Per avere una conferma o una smentita definitiva a queste indiscrezioni, non ci resta che attendere fino alle ore 18:00 italiane di martedì 9 giugno per assistere allo show digitale organizzato da Bungie per svelare le sorprese in arrivo durante l'Anno 4 di Destiny 2, la cui partenza è prevista in autunno su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. A chi ci segue, ricordiamo anche che a fine anno, Destiny 2 arriverà su PS5 e Xbox Series X.