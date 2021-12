Destiny 2 e l'evento per i 30 anni di Bungie: tutte le novità tra DLC e attività gratuite

Le celebrazioni per i 30 anni di Bungie attraversano Destiny 2 e coinvolgono tutti i Guardiani del kolossal sparatutto con tante sorprese legate a pacchetti speciali, attività gratuite e iniziative benefiche.

La software house indipendente festeggia così tre decenni di attività invitando tutti gli appassionati di Destiny 2 a cimentarsi in una serie di attività speciali e ad abbracciare delle sfide da svolgersi sia nell'esplorazione libera del Sistema Solare che nelle arene multiplayer del Crogiolo.

I contenuti gratuiti per il 30° compleanno di Bungie comprendono infatti una nuova attiivtà con matchmaking a sei giocatori, dei segreti nascosti da svelare e tante ricompense da collezionare. Sempre a partire da oggi, martedì 7 dicembre, è possibile acquistare il Pacchetto Destiny 2: 30 Anni di Bungie, il quale consente ai Guardiani di inoltrarsi nella nuova segreta ispirata alle Caverne di Bottino del Cosmodromo per fare un tuffo nella nostalgia e ottenere il rinomato Lanciarazzi Esotico Gjallarhorn con catalizzatore.

Il pacchetto aggiuntivo per i 30 anni di Bungie comprende lo Spadone di Myth, le Armi leggendarie di Destiny 1, l'Armatura a tema Aculeo, l'Astore esotico Gjallarcelere, i Decori per armatura a tema Marathon e i Decori per armatura Streetwear a tema Bungie. I rappresentanti di Bungie Foundation hanno inoltre organizzato la terza campagna di raccolta fondi annuale Game2Give che, con l'aiuto dei giocatori di tutto il mondo, raccoglie soldi destinati a migliorare la salute e il benessere dei bambini, agli aiuti umanitari e alle attività caritative incentrate sulla diversità, l'inclusione e la giustizia sociale.