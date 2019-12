Destiny 2: evento dedicato alla community in programma venerdì 20 dicembre

Venerdì 20 dicembre presso il MOBA di Milano (Via Giovanni Pascoli 70, MM2 Piola) tutti i giocatori di Destiny 2 potranno ritrovarsi insieme per divertirsi e affrontare una nuova minaccia dopo aver sventato l’invasione Vex in un Community Event interamente dedicato a loro.

Un’occasione unica per vivere la stagione dell’Alba di Destiny 2 sulle postazioni gaming ROG messe a disposizione da ASUS Italia e giocare con alcuni dei più famosi content creator di Destiny 2 in Italia, GiornoGaming ed ElitGaming in un ambiente esclusivo, interamente pensato per i videogiocatori come il MOBA di Milano.

L’evento aprirà le porte ai visitatori alle ore 20.00 e si protrarrà fino alla chiusura. Per chi giocherà sono previsti gadget dedicati al gioco, un piccolo omaggio in vista delle prossime festività natalizie. Attenzione, però, i posti sono limitati, quindi affrettatevi a partecipare. Un vero guardiano non è mai in ritardo.