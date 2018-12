Destiny 2: l'evento invernale Aurora è ufficialmente iniziato

Come promesso, Bungie e Activision hanno ufficialmente dato il via all'Aurora, evento invernale accessibile a tutti i giocatori di Destiny 2, anche a coloro che non hanno acquistato le espansioni.

"Eva Levante è tornata nella Torre e quest'anno il suo forno avvampa di vita con tanti prodotti da condividere. Tutti i giocatori di Destiny 2 sono invitati ad unirsi alla festa, uscendo per i mondi a raccogliere ingredienti e sconfiggere i nemici, completando le svariate attività", si legge nel comunicato ufficiale".

Durante l'evento, che rimarrà attivo fino al primo gennaio 2019, i giocatori dovranno aiutare Eva Levante a cucinare alcune pietanze recuperando i relativi ingredienti disseminati per il Sistema Solare. I servigi dei guardiani, chiaramente, verranno adeguatamente ricompensati con equipaggiamenti leggendari e Nuclei Ottimizzanti. Tra gli oggetti ottenibili durante l'Aurora figurano anche nuove emote e un Astore a forma di slitta. Per l'occasione, sono stati condivisi gli screenshot che potete ammirare in calce a questa notizia.

Assieme all'Aurora è anche stata pubblicata la patch 2.1.2 di Destiny 2, che velocizza la scalata verso il livello 600 aumentando la probabilità di ottenere Engrammi Potenti e diminuisce la disponibilità di munizioni pesanti nel Crogiolo. Ricordiamo che Bungie ha recentemente aperto la Forgia di Gofannon, una nuova serie di sfide incluse nell'espansione Armeria Nera, a sua volta facente parte del Pass Annuale.