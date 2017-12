Destiny 2: l'evento natalizio L'Aurora inizierà il 19 dicembre

ha annunciato che, il nuovo evento natalizio di, sarà disponibile dal 19 dicembre a 9 gennaio. Tutti i Guardiani avranno l'opportunità di accedere a nuove attività e ricompense, inclusa la modalitàdel Crogiolo.

Tra le maggiori novità introdotte con l'evento segnaliamo il ritorno di Pandemonio, una particolare modalità PvP in cui le abilità e le Super dei Guardiani si ricaricano molto più rapidamente. Per il resto, durante L'Aurora tutti i giocatori di Destiny 2 avranno accesso alle Pietre miliari invernali, attraverso le quali si potranno ottenere nuove ricompense a tema, senza dimenticare i nuovi ornamenti natalizi che in caso potrete acquistare anche da Tess Everis.

La Torre e il Rifugio, inoltre, saranno pieni di palle di nove che potrete lanciare ai vostri amici per puro divertimento, ma queste saranno disponibili anche negli Assalti per essere lanciate contro i nemici in modo da stordirli. A fondo pagina trovate le prime immagini tratte del nuovo evento natalizio di Destiny 2.

Ricordiamo che L'Aurora sarà disponibile dal 19 dicembre al 9 gennaio.