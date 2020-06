Destiny 2, evento di fine stagione: come sbloccare gratis l'emblema Ali del Serafino

Nel corso delle ultime ore si è tenuto il primo evento in diretta di Destiny 2, il quale ha permesso ai Guardiani di assistere alla distruzione dell’Onnipotente da parte di Rasputin, la Mente Bellica che ha bombardato l’enorme struttura facendone cadere la carcassa sulla Terra.

Che abbiate assistito o meno all'evento, potrete per un breve lasso di tempo ottenere gratuitamente un emblema leggendario commemorativo di questo evento: Ali del Serafino. Per ottenere questo emblema per la personalizzazione del profilo non bisogna far altro che dirigersi alla Torre e spostarsi nell'area tra Zavala e l’Everversum, in corrispondenza della quale si può notare un piccolo cratere. Avvicinarsi all'enorme foro creatosi in seguito all'impatto con un frammento dell’Onnipotente farà apparire a schermo un prompt che chiede al giocatore di tenere premuto un tasto per investigare: eseguendo questa semplice azione l’emblema verrà istantaneamente aggiunto alla collezione.

È molto probabile che con il debutto della Stagione degli Arrivi, previsto per il prossimo martedì 9 giugno alle 19:00, l’emblema non sia più recuperabile e vi invitiamo quindi ad ottenerlo il prima possibile.