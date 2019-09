Destiny 2: evento streaming in programma l'11 settembre con Pete Parson e Phil Spencer

Bungie ha annunciato uno streaming in partnership con Xbox che sarà trasmesso l’11 settembre dalle 24:00 alle alle 02.00 con la partecipazione di Pete Parsons (responsabile di Bungie) e Phil Spencer (responsabile della divisione Xbox).

Pete e Phil giocheranno a Destiny 2 e hanno riservato un posto per qualsiasi giocatore vorrà unirsi a loro in questa occasione. I giocatori (e gli spettatori) avranno modo di vedere da vicino le abilità di Pete e Phil in Destiny 2 e vincere potenzialmente uno speciale emblema per commemorare questa sessione di gioco con due titani dell’industria del videogioco (sebbene uno di loro giochi come un Hunter). La recente introduzione del Cross Save ha permesso a questi due amici di ritrovarsi per un’epica sessione di gioco con i Guardians. Cosa aspetti dunque a unirti alla festa?

Destiny 2 avrà due nuovi lanci il 1 ottobre tra cui la nuova espansione Ombre dal Profondo e la versione free-to-play Una Nuova Luce. Destiny 2 sarà disponibile su Xbox, PlayStation e PC via Steam e più avanti su Google Stadia.