Destiny 2: l'evento a tema Halo arriverà la prossima settimana?

Mentre la Beta multiplayer gratis di Halo Infinite continua ad avere un enorme successo, la community di Destiny 2 è sempre più convinta che Bungie voglia dedicare un evento a tempo alla serie di sparatutto con protagonista Master Chief.

Il pacchetto che celebra i trent'anni di Bungie, infatti, include oggetti e skin ispirati a vari titoli creati dalla storica software house ma nessuno di questi è legato ad Halo, il più importante di tutte le IP alle quali l'azienda di Seattle ha dato vita. Se fino a qualche giorno fa si trattava solo di rumor, il possibile arrivo di un evento a tema Halo è ora più concreto a causa della pubblicazione di un'immagine molto particolare sul sito ufficiale di Destiny 2. Lo screenshot in questione mostra un gruppo di guardiani armati fino ai denti mentre sono intenti ad accedere ad una sorta di dungeon. E sono proprio le armi di questi soldati ad aver insospettito i giocatori dello sparatutto online: sembra infatti che alcuni di essi imbraccino l'iconico Fucile da Battaglia di Halo o un'arma dei Covenant molto simile al Fucile a impulsi. Non possiamo sapere se si tratti di skin per armi esotiche o armi inedite che si potranno sbloccare nell'evento, ma è sempre più probabile che presto verrà fatto un annuncio ufficiale da parte di Bungie.

Prima di lasciarvi all'immagine, vi ricordiamo che i dungeon assenti nell'edizione Standard e nei Season Pass di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.