Destiny 2: l'Eververse verrà stravolto con l'arrivo di Shadowkeep

Con l'uscita di Ombre dal Profondo, la nuova espansione di Destiny 2 prevista per il prossimo settembre, sono davvero tantissime le novità in arrivo per lo sparattuto online targato Bungie e, tra queste, troviamo anche delle profonde modifiche all'Everversum.

Il prossimo settembre, infatti, le pietre miliari e altre attività di gioco dovrebbero ricompensare il giocatore con una discreta quantità di Polvere Luminosa, valuta di gioco che consente di acquistare specifici oggetti da una selezione settimanale presso il negozio di Tess Everis. Proprio per questo motivo, le taglie dell'Eververse spariranno e la distruzione degli oggetti non vi permetterà più di guadagnare Polvere Luminosa. A questo proposito, Bungie ha invitato tutti i Guardiani a smantellare navicelle, spettri, astori e altri oggetti inutili nel proprio deposito per accumulare entro settembre un po' di polvere extra. Nel caso doveste dimenticare di farlo, sappiate che la distruzione di tali oggetti dopo l'aggiornamento vi farà ottenere solo un po' di lumen e qualche Frammento Leggendario.

Un'altra novità riguarda la collezione, dal momento che tutti gli oggetti già sbloccati potranno essere riacquisiti una seconda volta semplicemente spendendo lumen e Frammenti Leggendari, rendendo molto più semplice il recupero di shader, astori, navi e altri oggetti estetici. Anche le armature dell'Everversum subiranno uno stravolgimento, visto che non saranno più disponibili sotto forma di pezzo d'equipaggiamento ma di ornamento. Ciò significa che potrete applicare quell'aspetto a qualsiasi pezzo d'armatura leggendario dello stesso tipo, in modo da selezionare quello con i perk migliori. Tale scelta è stata presa per evitare che i giocatori possano abusare delle microtransazioni per ottenere pezzi d'armatura "god roll", ovvero con i potenziamenti migliori.

Insomma, si tratta di cambiamenti molto interessanti che stravolgeranno diverse meccaniche legate alle microtransazioni del titolo. A questo punto non ci resta che attendere il prossimo settembre per toccare con mano queste novità, la versione free to play Destiny New Light e l'attesissimo cross-save. Tutti i giocatori PC dovranno inoltre effettuare il passaggio del proprio account di Destiny 2 da Battle.net a Steam.

Vi ricordiamo che Destiny 2 Shadowkeep arriverà il prossimo 17 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre ad essere uno dei titoli di lancio di Google Stadia.