Destiny 2: un fan trova un modo per ridurre i tempi di caricamento della Torre

Con l'ultimo aggiornamento di Destiny 2, gli autori di Bungie hanno modificato il sistema di gestione delle istanze della Torre: in conseguenza di questo cambiamento, diversi utenti affermano di dover attendere diverse decine di secondi prima di accedere all'Hub del kolossal sci-fi.

Dalle pagine del subreddit di Destiny 2, un appassionato del titolo afferma di aver scoperto un modo per ridurre in maniera sensibile il tempo di caricamento della Torre. Stando a quanto illustrato dal fan conosciuto come Cayde-4043, per poter risolvere questo problema basta accedere alle impostazioni della console e modificare la data e l'ora del sistema mentre si attende l'ingresso alla Torre: una volta raggiunto l'Hub, si può ritornare ai valori abituali per la data e l'ora della console e ripetere l'operazione quante volte si vuole.

Il sistema escogitato dal redditor sembra sortire gli effetti sperati, a giudicare dal tono dei commenti a corredo del suo post sul popolare forum videoludico: la soluzione trovata da Cayde-4043, oltretutto, sembra funzionare sia per chi ha installato il gioco sull'hard disk interno della console che per chi, magari, ha preferito optare per l'installazione di un SSD. Anche voi state riscontrando dei problemi nell'accesso alla Torre di Destiny 2? Come di consueto, servitevi pure della lavagna dei commenti per condividere il vostro parere o per raccontarci la vostra esperienza con il nuovo sistema introdotto da Bungie con la patch 2.7.1 del kolossal sparatutto.