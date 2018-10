Destiny 2 Festa delle Anime Perdute: come farmare le Anime Frammentate

Fino al 6 novembre i giocatori di Destiny 2 potranno partecipare alla Festa delle Anime Perdute, con la possibilità di ottenere il Fucile automatico Storia dell'Orrore a livello 600 di Potere. In questa guida vi spiegheremo come farmare le Anime Frammentate, la nuova valuta introdotta con l'evento.

Quest'anno la Festa delle Anime Perdute viene ospitata da Amanda Holliday, il nostromo presente nell'ala est della Torre. Interagendo con questo personaggio possiamo avviare la Pietra Miliare relativa all'evento, acquisendo la prima maschera di Halloween. Queste maschere si riveleranno utili nella Foresta Infestata, la nuova attività PvE introdotta su Mercurio in occasione della Festa, dal momento che potranno conferirci dei bonus molto vantaggiosi da sfruttare durante i combattimenti.

Interagendo con Amanda Holliday, inoltre, avrete la possibilità di acquistare nuove maschere e oggetti utilizzando una nuova valuta proposta con l'evento: le Anime Frammentate. Cosa dovremo fare per ottenerle e accumularle nel corso dei giorni, prima che la Festa delle Anime Perdute giunga al termine? Per farmare le Anime Frammentate avremo a disposizione due modi: completare le taglie di Amanda e giocare nella Foresta Infestata.

Ogni singola taglia vi premierà solo con un'Anima Frammentata, ma completando la taglia settimanale (che richiede a sua volta di completare 15 taglie) riceverete in ricompensa la bellezza di 40 frammenti. Il secondo metodo consiste nel completare le varie ondate della Foresta Infestata, la nuova modalità Orda ospitata nella Foresta Infinita.

La Foresta Infestata può essere affrontata da soli, in compagnia dei propri amici (opzione consigliata) o con la collaborazione degli altri giocatori trovati grazie al matchmaking. All'inizio della partita scatterà un timer impostato 15 minuti: prima dello scadere del tempo dovrete eliminare tutti i nemici di una singola ondata per passare a quella successiva.

Più in avanti vi spingete con le ondate, maggiore sarà il numero di Anime Frammentate ottenute alla fine. Per arrivare il più lontano possibile vi consigliamo di indossare le maschere di Halloween con le relative mod, così da ottenere una serie di bonus utili in combattimento, e di utilizzare le Super di pulizia più efficienti (come il martello del Titano) per eliminare in fretta tutti i nemici.

Ricordiamo che la Festa delle Anime Perdute sarà disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2 fino al 6 novembre.