Destiny 2, al via la Festa delle Anime Perdute: tutte le novità dell'evento di Halloween

Da oggi 29 ottobre la Luna non sarà l’unica cosa a essere “infestata”: la Festa delle Anime Perdute è tornata in Destiny con un nuovo dungeon, la modalità Crogiolo Momentum e un nuovo esotico chiamati Xenophage.

La Festa delle Anime Perdute è un’occasione per i Guardiani di indossare maschere irriverenti e commemorare i cari scomparsi. Mentre una minaccia onnipresente incombe, torna alla Torre, prendi delle caramelle e ricorda a te stesso per cosa stai combattendo. Decorazioni per la Torre, la Foresta Infestata, nuove personalizzazioni per il tuo equipaggiamento e molto altro ti aspettano per questa celebrazione.

Nuovo Dungeon . Un nuovo dungeon sta per aprire le porte alle squadre da battaglia più determinate e ai Guardiani coraggiosi che vogliono affrontare le sue minacce in solitario. Parla con Eris: Lei conosce la strada.

. Un nuovo dungeon sta per aprire le porte alle squadre da battaglia più determinate e ai Guardiani coraggiosi che vogliono affrontare le sue minacce in solitario. Parla con Eris: Lei conosce la strada. Nuova Modalità Crogiolo: Momentum . Lord Shaxx sta mischiando le carte in gioco nel Crogiolo con una nuova modalità chiamata Momentum Control. Mentre il focus di Mayhem risiede nelle Super, Momentum vede il gunplay al centro dell’azione. L'esperienza di gioco che aspetta i giocatori è adrenalinica e richiede tantissima concentrazione, con la potenza delle armi da fuoco settata a 11. Sei incentivato a giocare in maniera più aggressiva per sconfiggere gli altri Guardiani e sbloccare attacchi fisici caricati, granate e Super.

Nuovo Esotico. È giunta l'ora di andare là fuori e reclamare il tuo Xenophage.

La Festa delle Anime Perdute si svolgerà in Destiny 2 da oggi 29 ottobre a martedì 19 novembre.