Destiny 2 festeggia San Valentino: al via l'evento Giorni Scarlatti

è iniziato il 13 febbraio con lo Scontro 2vs2 a turni e la nuova mappa "Combustione"! Ottieni ricompense esclusive combattendo nella playlist Giorni Scarlatti e completando le attività selezionate. Ricevi un engramma luminoso e un engramma scarlatto per ogni livello guadagnato.

Durante i Giorni Scarlatti sarà disponibile Combustione, la nuova playlist del Crogiolo, oltre ad una modalità 2vs2 tutta incentrata sulla collaborazione tra due giocatori.

Disponibili anche nuovi oggetti a tema da sbloccare come nuovi Decori per Armi Esotiche, Astori, Spettri, emote e altro ancora (il tutto ottenibile solo tramite le nuove modalità di gioco). Ricordiamo che i nuovi Giorni Scarlatti di Destiny 2 saranno disponibili fino al 20 febbraio. In cima alla notizia trovate il trailer dedicato all'evento.

Destiny 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il titolo di Bungie si è rivelato il miglior lancio di sempre su PC per Activision Blizzard.