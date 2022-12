Destiny 2 è tempo di festeggiamenti con l'Aurora: tutte le novità dell'evento invernale

Dopo essersi premurati di lanciare la Stagione dei Serafini di Destiny 2, le fucine digitali di Bungie sfornano un nuovo video per invitare tutti i Guardiani a partecipare all'Aurora, il consueto evento di fine anno che porta con sé numerose attività e tanti gjallardolcetti da scartare insieme a Zavala.

L'evento gratuito dell'Aurora promette di portare allegria a tutti gli esploratori del Sistema Solare di Destiny 2. Per tutta la durata di questa fase ingame, Eva Levante giungerà nuovamente alla Torre per aiutare i giocatori a sfornare deliziosi dolcetti preparati con ingredienti di dubbia natura.

Una volta ottenuta la Carta Evento, i giocatori possono completare delle sfide per sbloccare varie ricompense tra cui un emblema, uno shader e un involucro di Spettro esotico. I Guardiani di Destiny 2 hanno inoltre l'opportunità di potenziare la Carta Evento in cambio di argento: una volta potenziata, la Carta sblocca un altro involucro di Spettro esotico, un astore esotico, un emote inedito e tanto altro. Al completamento di tutte le sfide della carta evento si otterrà inoltre il titolo e il sigillo di Pasticceria stellare.

La raccolta degli ingredienti avverrà esplorando i settori del sistema solare: chi vorrà cimentarsi in questa sfida potrà brandire il nuovo fucile a impulsi leggendario Sangue Freddo PR7. Durante l'Aurora l'emporio Everversum offrirà ulteriori elementi cosmetici, tra cui nuovi set di decori per armatura per ogni classe. I giocatori potranno infine partecipare all'evento dei Momenti di Trionfo e prepararsi alla prossima espansione di Destiny 2, L'Eclissi, in arrivo il 28 febbraio su PC e console.