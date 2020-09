Destiny 2 in azione su Xbox Series X: caricamenti veloci e performance stabili

In questi giorni alcuni esponenti della stampa internazionale hanno avuto la possibilità di provare con mano Xbox Series X, scoprendo una console estremamente silenziosa e capace di migliorare sensibilmente i caricamenti e le performance dei giochi Xbox One.

Tra i titoli a trarre maggiormente beneficio dall'Xbox Velocity Architecture di Xbox Series X, il cui cuore pulsante è rappresentato dall'SSD ad alte prestazioni, è senza dubbio Destiny 2. Durante le sue prove, Tom Warren di The Verge ha riscontrato un considerevole aumento di velocità nel caricamento iniziale e nell'apertura dei menu, oltre che una stabilizzazione delle performance. Durante le scene più affollate (in special modo gli Eventi Pubblici) si verificavano dei cali di framerate anche su Xbox One X, console sulla quale Destiny 2 è fortemente limitato dalla CPU, che fa da collo di bottiglia. Su Xbox Series X i cali si sono rivelati un lontanissimo ricordo. Per illustrare questi miglioramenti, Warren ha registrato un video gameplay in 4K direttamente su Xbox Series X (potete ammirarlo anche voi in cima a questa notizia).

Ricordiamo che in occasione del lancio di Xbox Series X, fissato per il prossimo 10 novembre, Destiny 2 darà il benvenuto all'espansione Oltre la Luce e riceverà un aggiornamento gratis, che sfrutterà la potenza aggiuntiva della console next-gen introducendo miglioramenti grafici e il supporto ai 60 frame al secondo. Per dovere di chiarezza, specifichiamo che la versione di Destiny 2 testata da Warren è quella attuale (gira su Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità).