Destiny 2 La Forma Ultima leak: è questo il trailer dello State of Play?

Nel corso delle ultime ore, alcuni utenti molto attenti hanno notato che sui canali social ufficiali di Bungie è apparso giusto per qualche istante un nuovo trailer legato a La Forma Ultima, l'espansione finale di Destiny 2.

Lo spettacolare filmato mostra alcuni degli scenari che potremo esplorare nella nuova mappa del contenuto aggiuntivo, che per chi non lo sapesse sarà ambientata all'interno del Viaggiatore - il Cuore Pallido - e proporrà aree contenenti riferimenti al passato dei Guardiani. Non a caso, in una delle sequenze del filmato trafugato vediamo un enorme Spettro incastonato nella roccia e l'iconico casco di Saint-14, il leggendario Titano che gestisce le Prove di Osiride da qualche anno.

Sebbene il trailer sia sparito dai canali ufficiali dell'azienda di Seattle, è molto probabile che non manchi molto alla sua pubblicazione. Questa sera alle 23:00 italiane si terrà infatti lo State of Play di Sony PlayStation e non escludiamo che il filmato sia stato confezionato appositamente per l'evento da parte della software house che fa ormai parte della grande famiglia del colosso giapponese.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che La Forma Ultima sarà disponibile dal prossimo 24 febbraio 2024 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store).

