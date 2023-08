Destiny 2 La Forma Ultima e oltre: nuove super, Cuore Pallido ed episodi, tutte le novità

Il momento tanto atteso dagli appassionati di Destiny 2 è finalmente giunto. In una lunga diretta streaming, Bungie ha illustrato tutte le novità in arrivo nello sparatutto a sviluppo continuo, trattando sia la grossa espansione in uscita a febbraio che il futuro del prodotto al termine del conflitto fra Luce ed Oscurità.

Non indugiamo oltre e andiamo alla scoperta di tutte le novità annunciate dal team di Seattle.

Nel cuore del Viaggiatore

Confermando le ipotesi dei fan, Destiny 2 La Forma Ultima ci condurrà oltre lo squarcio triangolare che il Testimone ha aperto sulla superficie del Viaggiatore, portandoci in un luogo suggestivo il cui nome è proprio Pallido Cuore. Come abbiamo potuto vedere nelle immagini mostrate dal team di sviluppo, l’interno della divinità sferica si adatta ai suoi visitatori ed è per questo che, una volta entrati, potremo esplorare versioni rivisitate di luoghi iconici del brand, come la vecchia Torre. Stando alle dichiarazioni di Bungie, il Pallido Cuore sarà una destinazione che si svilupperà seguendo un'evoluzione lineare e, a quanto pare, verrà modificato nel tempo. Non è chiaro quale sia il significato esatto di questa frase, ma possiamo ipotizzare che la volontà degli sviluppatori sia quella di ricreare qualcosa di simile alla Città Sognante, ad oggi uno dei luoghi più iconici di Destiny anche grazie al suo ciclo settimanale.

Se le aree più esterne del Cuore Pallido appariranno luminose e colorate, avvicinandoci al centro del Viaggiatore diverrà tutto più cupo e la vicinanza del Testimone inizierà ad essere sempre più evidente. Il nostro obiettivo sarà quello di impedire al più pericoloso nemico che i Guardiani abbiano mai affrontato di entrare in contatto col cuore e raggiungere così la tanto agognata Forma Ultima. Ad accompagnarci in questo nostro percorso, che dovrebbe culminare con un confronto finale nell’Incursione dell’espansione, ci saranno tutti e tre i membri dell’Avanguardia. Cayde-6 tornerà in qualche modo e svolgerà un ruolo di Cicerone nell’esplorazione di questo pericoloso luogo. Non è chiaro se il tanto amato Cacciatore Exo sia davvero tornato in vita o se sia una specie di proiezione del Viaggiatore per aiutarci a sconfiggere il Testimone, ma è un dato di fatto che il leggendario pistolero sarà centrale nell’intreccio narrativo.

E proprio a proposito della storia, l’espansione andrà ad introdurre una nuova funzionalità che farà sicuramente piacere sia ai fan storici che a coloro i quali vogliono avvicinarsi alla serie per la prima volta, incuriositi dalla possibilità di prendere parte alla sua epica conclusione. Verranno infatti riproposte missioni della storia appartenenti ai vecchi DLC come Forsaken che, grazie ad alcune modifiche strutturali, aiuteranno i giocatori a rinfrescarsi la memoria o a scoprire dettagli sui fatti antecedenti per comprendere meglio gli eventi futuri.

Nuove Super

Con Destiny 2 La Forma Ultima arriveranno anche tante novità sul fronte ludico, una delle quali consiste nell’introduzione di una nuova Super per ciascuna delle tre classi. Il Titano si prepara ad accogliere una mossa speciale del Vuoto attraverso la quale può richiamare una possente ascia che non solo può essere lanciata sul bersaglio, ma può persino essere raccolta dagli altri giocatori. Il Cacciatore ha invece una nuova Super ad Arco, la cui attivazione fa sì che entri in possesso di un coltellaccio dai poteri unici: dopo aver lanciato l’arma, può teletrasportarsi sul luogo dell’impatto ed eseguire un potente attacco che spazza via chiunque sia nei paraggi. La Super Solare degli Stregoni è invece una sorta di buff temporaneo che va a potenziare sia chi la attiva che gli alleati. Come se non bastasse, il DLC introdurrà anche qualche novità per l’arsenale, come una nuova categoria di pistole i cui proiettili sono rimpiazzati da piccoli razzi. Molto interessante è anche il fucile automatico dalla doppia modalità di fuoco: senza mirare ha effetti curativi sugli alleati ed in modalità mira è un tradizionale strumento di morte. Oltre alle armi leggendarie in questione, l’espansione segnerà anche l’arrivo di qualche esotica inedita ed il ritorno di armi storiche come Soffio del Drago e Morte Rossa.

Per quel che riguarda i nemici, invece, nel corso de La Forma Ultima pare che verranno aggiunti solo due nuovi avversari, ovvero due varianti del Tormentatore, creatura fortemente legata all’Oscurità. Dalle sequenze video mostrate all’evento, sembrerebbe che nel Pallido Cuore vi siano le versioni della Stasi e della Telascura di questo nemico, ciascuno con caratteristiche speciali dovute proprio all’elemento d’appartenenza.

Continua poi il percorso di Bungie nella rivoluzione del funzionamento del Livello Potere che, a differenza di quanto si vociferava negli ultimi mesi, sembra non essere destinato a scomparire del tutto. Malgrado resti ancora in circolazione, però, questo attributo continua ad assumere una valenza marginale, così che tutti possano godersi il gioco anche senza grinding di oggetti di livello più elevato. A tal riguardo, gli sviluppatori hanno confermato che il numero di attività a potere fisso è in aumento ed altre componenti del gioco sfrutteranno una meccanica chiamata Potere di Squadra: quando tale sistema sarà attivo, i giocatori riceveranno un boost dal membro del Fireteam di livello più alto, così da poter affrontare anche modalità più complesse in compagnia dei veterani.

Non manca nemmeno qualche timida novità per il PvP, che con l’arrivo dell’espansione accoglierà la mappa Molteplicità a tema Vex ed una nuova modalità basata sull’utilizzo delle reliquie. In aggiunta, sarà possibile giocare nel Crogiolo con il modificatore Scacco, che limiterà pesantemente la velocità di ricarica delle abilità, ponendo così l’accento sull’uso delle armi da fuoco. È stata infine ufficializzata l’aggiunta della Funzione di ricerca squadra a novembre 2023, in concomitanza con il lancio della Stagione 23. Questo sistema fungerà in maniera pressoché identica all’LFG integrato nel portale di Bungie e sull’app, così che con una serie di tag i Guardiani possano agilmente trovare direttamente in game i compagni per affrontare attività di gioco specifiche che non vantano il supporto al matchmaking.

Stagione delle Arti Magiche

Nel corso della diretta streaming non poteva mancare certo un piccolo approfondimento della Stagione delle Arti Magiche, la terza dell’anno di Lightfall la cui uscita è avvenuta subito dopo la fine dell’evento organizzato da Bungie. Questa volta al centro dell’attenzione c’è l’Alveare, dal momento che Eris Morn si è trasformata in una delle creature aliene completando un rituale con cui ha accettato un patto con Savathûn: si tratta di una scelta estrema, dettata dalla necessità di accumulare quanto più potere possibile per lo scontro finale col Testimone. Per supportare la sempre più inquietante cacciatrice, i giocatori dovranno prendere parte ad una serie di attività stagionali con meccaniche roguelike: nel corso delle partite si potranno sbloccare numerosi modificatori sotto forma di carte (Mazzo dei Sussurri), i quali si andranno ad attivare in maniera casuale durante le partite.

Oltre all’aggiunta di un lanciagranate esotico incluso nel pass e di un set di armature ispirato all’Alveare la cui estetica richiama quella dell’Alveare della Luce, il piatto forte della Stagione delle Arti Magiche è il ritorno di una vecchia Incursione. Dopo mesi e mesi di rumor e anticipazioni, è finalmente arrivata la conferma: dal 1 settembre 2023 potremo scendere nuovamente nell’abisso della Luna ed affrontare il figlio di Oryx nel raid intitolato La Fine di Crota. Come si può vedere nel trailer dell’Incursione, torneranno anche tutti gli equipaggiamenti, con in più i set d’armatura dell’Hard Mode con tanto di ornamenti.

Cosa ci riserva il futuro?

L’argomento più interessante fra quelli trattati da Bungie nell’evento dedicato a Destiny 2 La Forma Ultima riguarda però il futuro della serie. Ormai da tempo, gli utenti si chiedevano cosa sarebbe accaduto al termine del capitolo dedicato a Luce ed Oscurità e abbiamo finalmente una risposta. Già a marzo 2024, ossia a distanza di qualche settimana dal lancio del DLC, lo sparatutto entrerà in una nuova fase che segnerà un drastico cambio del supporto post-lancio. Con La Forma Ultima si dirà addio alle quattro stagioni annuali, che verranno rimpiazzate dagli Episodi: parliamo di tre contenuti annuali che racconteranno storie indipendenti e autoconclusive, successive alle vicende che avranno fine con lo scontro col Testimone. Ciascuno degli Episodi si dividerà in tre atti, che verranno pubblicati ogni sei settimane, così da aggiungere a cadenza regolare nuove missioni della storia, equipaggiamento da sbloccare e altri contenuti che terranno alta l’attenzione dei fan.

Sappiamo già quali saranno i titoli e i nemici principali di tutti gli Episodi dell’Anno 1 del nuovo corso di Destiny 2. Si inizierà a marzo con Echi, una storia incentrata sui Vex. Dopo sei mesi arriveranno i Rinnegati con Redivivo e a chiudere vi sarà Eresia, la cui storia riguarderà l’Alveare. Per quello che riguarda il sistema di distribuzione di questi contenuti, sembrerebbe che si tratti a tutti gli effetti di DLC venduti come le stagioni e che saranno incluse in un pass annuale, acquistabile separatamente o nella versione più costosa di The Final Shape.

È ancora presto per esprimere un parere su quello che è il nuovo corso di Destiny 2, ma la struttura ad episodi e l’arrivo costante di contenuti (si parla di content update ogni mese e mezzo) potrebbero rappresentare un ottimo modo per proseguire con la serie.