Destiny 2 La Forma Ultima, si cambia: il messaggio di Bungie dopo i licenziamenti

Con la conferma del CEO di Bungie ai rumor sui licenziamenti, per gli sviluppatori di Destiny 2 è giunto il momento di coinvolgere la community con un messaggio che fornisce delle importanti anticipazioni sui cambiamenti che interesseranno d'ora in avanti il supporto allo sparatutto sci-fi.

"Questa è stata una delle settimane più difficili della nostra storia", riferiscono i responsabili del team di sviluppo di Destiny 2 precisando che "ci siamo separati da persone che rispettiamo e ammiriamo. Abbiamo trascorso questa settimana sostenendoci a vicenda, compresi quelli che sono nello studio, così come con gli amici e colleghi che non fanno più parte di Bungie".

Nella lettera aperta indirizzata a tutti i Guardiani delusi dalle ultime espansioni e dal supporto di Destiny 2, il team di Bungie ammette di "aver perso molta della vostra fiducia. Destiny ha bisogno di sorprendere e deliziare, ma sappiamo di non aver fatto abbastanza. Tutto ciò cambierà. Il percorso da seguire è chiaro: vogliamo rendere La Forma Ultima un'esperienza di Destiny indimenticabile, vogliamo costruire un qualcosa che possa essere ritenuto degno di rappresentarci, una delle migliori esperienze che abbiamo mai realizzato nonché il culmine del viaggio che abbiamo intrapreso insieme a voi in questi ultimi dieci anni".

A tal proposito, Bungie riferisce di voler trarre ispirazione da espansioni come I Rinnegati, La Regina dei Sussurri e Il Re dei Corrotti per realizzare La Forma Ultima: nel messaggio, la software house statunitense spiega che i 650 sviluppatori che stanno plasmando la nuova fase ingame di Destiny 2 "stanno riversando tutta la loro energia e competenza per realizzare questo e i successivi episodi".

Pur senza fornire un chiarimento ai rumor sul rinvio di Destiny 2 La Forma Ultima, Bungie spiega che "nelle prossime settimane sentirete di più da noi su cosa ci aspetta a breve termine con la prossima stagione in arrivo a fine novembre. Successivamente, inizieremo a svelare la visione più grande, audace e brillante del nostro team per La Forma Ultima".