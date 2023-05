Destiny 2 La Forma Ultima: Cayde-6 è vivo nel primo trailer dell'espansione

Bungie ha spiazzato tutti gli appassionati di Destiny 2 nel corso del PlayStation Showcase, evento durante il quale ha mostrato al pubblico il primo filmato in computer grafica de La Forma Ultima, l'espansione finale dell'attuale ciclo narrativo dello sparatutto.

Il breve trailer non fornisce dettagli concreti su cosa sta per accadere e, visto che mancano ancora alcune stagioni, è probabile che il team non voglia bruciarsi eventuali colpi di scena in un trailer. Questo non significa però che il filmato mostrato non abbia avuto un impatto sugli spettatori, anzi: al centro del video possiamo infatti osservare Ikora Ray che fa un riassunto degli ultimi eventi a Cayde-6, il leggendario pistolero che ha incontrato la fine nel prologo de I Rinnegati. Per qualche ragione a noi sconosciuta, il cacciatore tornerà in vita e si unirà nell'epica battaglia finale contro il Testimone, che si è rifugiato all'interno del Viaggiatore alla fine della campagna di Lightfall.

Il trailer, che si chiude con Cayde-6 che prepara la sua nuova Asso di Picche e guarda verso il Viaggiatore con al fianco Ikora Ray, preannuncia che il prossimo 22 agosto 2023 si terrà un evento in streaming durante il quale verrà presentata l'espansione.

Prima di lasciarvi al trailer doppiato in italiano, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Destiny 2 L'Eclissi.