Destiny 2 La Forma Ultima: ecco chi sostituirà il doppiatore di Zavala, scomparso da poco

Come ormai ben saprete Lance Reddick, la storica voce del comandante Zavala di Destiny 2, è venuto a mancare qualche mese fa. Dal momento che il personaggio avrà un ruolo centrale ne La Forma Ultima e negli eventi futuri, Bungie ha deciso di affidare il ruolo ad un nuovo doppiatore.

Come annunciato con un breve post sul sito ufficiale dell'azienda di Seattle, in Destiny 2 La Forma Ultima potremo ascoltare per la prima volta la voce di Keith David, attore parecchio conosciuto che ha lavorato anche come doppiatore.

Il team di sviluppo ha voluto però precisare che, a differenza di quanto accade solitamente in situazioni di questo tipo, tutto il lavoro svolto da Lance Reddick non verrà in alcun modo cancellato e David non ridoppierà le linee di dialogo attualmente presenti nel gioco e quelle dell'espansione che sono già state registrate. Si tratta di una particolare scelta fatta per non dimenticare l'eccellente lavoro svolto dal precedente interprete del personaggio.

Ovviamente va precisato che questo cambio riguarderà la sola versione inglese dello sparatutto a sviluppo continuo, dal momento che in Italia non vi sarà alcun cambio di voce per il Titano.

