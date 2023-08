Destiny 2 La Forma Ultima: i dettagli sulla Stagione 22 stanno per arrivare

Ci sono ancora tanti misteri da svelare sulla nuova espansione che vedrà la Luce misurarsi con l'Oscurità, prima fra tutti l'enigmatica presenza di Cayde-6 nel teaser di Destiny 2 La Forma Ultima. Sappiamo, però, che il nuovo evento in streaming potrà aiutarci a saperne di più.

Nello specifico, è stato confermato il Destiny 2 Showcase per Martedì 22 agosto, data in cui Bungie terrà il suo evento annuale di presentazione di Destiny 2 in diretta Twitch. L'evento sarà l'occasione di svelare finalmente tanti nuovi dettagli sulla nuova espansione, dal titolo La Forma Ultima, la stagione 22, la nuova incursione rivisitata e molto altro.

Sarà allestito un pre-show che partirà alle 17:00 di martedì 22 agosto, mentre la Presentazione vera e propria prenderà piede in diretta streaming alle 18:00. In più, al termine della presentazione, gli spettatori potranno anche seguire il post-show per una discussione in diretta sulle novità contenutistiche del nuovo anno di Destiny 2.

Chi resterà sintonizzato per almeno 30 minuti nello spazio di trasmissione compreso dall'inizio dell'evento fino al termine del post-show potrà beneficiare dei Drop di Twitch, in particolare un emblema esclusivo da sfoggiare.

Come omaggio alla community, Bungie ha anche condiviso un video ricavato dall'evento degli scorsi anni in cui sono racchiuse tutte le principali reazioni dei giocatori alle varie vicissitudini che si sono annodate nel corso della storia di Destiny. Lo trovate nel player in cima a questo articolo.