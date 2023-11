Destiny 2 La Forma Ultima, rinvio o no? Bungie conferma l'uscita per febbraio 2024

Destiny 2 La Forma Ultima esce il 27 febbraio 2024, o forse no? Attraverso un nuovo comunicato stampa, Bungie ha nuovamente confermato la data d'uscita della prossima attesa espansione per Destiny 2, mettendo potenzialmente a tacere le voci sul suo rinvio. Ma un noto giornalista continua ad essere molto scettico.

Nelle scorse settimane Jason Schreier aveva parlato di un rinvio per Destiny 2 La Forma Ultima, fissandone l'esordio a non prima di giugno 2024. Attualmente però Bungie non ha annunciato alcun tipo di rinvio continuando invece ad assicurare che il debutto dell'espansione per fine febbraio e confermato. L'insider e giornalista di Bloomberg è tuttavia ancora convinto dell'attendibilità delle notizie da lui riportate, invitando i fan di Destiny 2 a "non alzare le vostre aspettative" sulla data d'uscita de La Forma Ultima.

Jason Schreier ha poi replicato ad alcuni suoi follower con commenti rapidi ed ironici, volti a sottolineare ancora una volta la sua ferma sicurezza sul rinvio dell'espansione. Per adesso, però, la data ufficiale resta quella del prossimo 27 febbraio, a meno appunto di eventuali posticipi annunciati da Bungie in un secondo momento.

In ogni caso per la software house l'ultimo periodo non è stato semplice a causa di diversi tagli al personale: Bungie ha scritto una lettera ai fan dopo l'ondata di licenziamenti, assicurando che il team sta lavorando duramente affinché La Forma Ultima soddisfi le elevate aspettative degli utenti.