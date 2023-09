Destiny 2 La Forma Ultima: i nuovi trailer ci presentano le Super del DLC

In attesa di poter mettere le mani su Destiny 2 La Forma Ultima, il capitolo conclusivo dello scontro fra Luce ed Oscurità, Bungie ha deciso di pubblicare una serie di filmati per mostrare ai fan dello sparatutto il funzionamento delle Super che verranno introdotte con l'espansione.

Destiny 2 La Forma Ultima aggiungerà una Super per ciascuna delle tre classi, così che i giocatori possano avere ancora più opzioni per personalizzare la loro build. Nel caso del Titano, la nuova Super è legata al Vuoto e prende il nome di Arsenale del Crepuscolo: si tratta di un potere che consente al guardiano di impugnare grosse asce esplosive che possono essere lanciate e raccolte dagli alleati. La Super ad Arco del Cacciatore è invece Tempesta Saettante, grazie alla quale l'agile guerriero lancia un pugnale carico di energia per poi teletrasportarsi sul punto d'impatto ed eseguire un letale colpo rotante. Chiude il cerchio il Canto della Fiamma, nuova Super Solare dello Stregone che ricorda per certi versi la vecchia Radianza: all'attivazione, il personaggio ottiene un potenziamento all'attacco corpo a corpo e la granata genera uno spirito che ricerca i nemici ed esplode al contatto. Questa Super include anche un buff per gli alleati, che rigenerano le abilità più rapidamente, godono di una difesa aumentata e della possibilità che le armi cinetiche e solari infliggano lo status Bruciatura.

L'espansione aggiungerà anche nuovi Aspetti come Indistruttibilità (Titano, Vuoto), Elevamento (Cacciatore, Arco) e Furia fiammeggiante (Stregone, Solare), che arricchiranno la schermata di personalizzazione delle varie classi.

Vi ricordiamo che Destiny 2 La Forma Ultima sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal prossimo 27 febbraio 2024.

