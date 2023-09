Destiny 2 La Forma Ultima: il nuovo video ci porta nel Pallido Cuore del Viaggiatore

Per il gran finale della Saga di Luce e Oscurità di Destiny 2, i ragazzi di Bungie hanno ben pensato di condurre i Guardiani all'interno del Pallido Cuore del Viaggiatore, lo scenario che farà da sfondo alle sfide da affrontare nell'espansione espansione La Forma Ultima che dirà addio alle Stagioni di Destiny 2.

La prossima destinazione da raggiungere insieme al proprio alter-ego e a tutti i difensori dell'Ultima Città della Terra aprirà una finestra sul multiverso di esperienze da vivere all'interno del Viaggiatore per sconfiggere il Testimone e dare un futuro all'umanità.

Come possiamo intuire ammirando le scene dell'ultimo video in-engine di Bungie, i biomi che andranno a comporre il Pallido Cuore saranno la perfetta rappresentazione del caos scatenato dalla guerra tra Luce e Oscurità, e con essa dei pericoli che dovremo affrontare radunando l'Avanguardia per dare la caccia al Testimone esplorando paesaggi 'distorti nello spazio e nel tempo'.

Il lancio di Destiny 2 La Forma Ultima è previsto per il 24 febbraio 2024 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento sulle novità della prossima espansione dello sparatutto sci-fi di Bungie, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro speciale con tutte le novità di Destiny 2 La Forma Ultima.