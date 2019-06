Destiny 2: Forsaken e l'Annual Pass sono in offerta su PC, PS4 e One

Siete ancora in attesa dell'offerta giusta per gettarvi nel mondo di Destiny 2? Allora questo potrebbe essere il momento perfetto per acquistare il gioco e tutte le sue espansioni, dal momento che Bungie ha dato il via a degli sconti molto interessanti.

Al costo di soli 39,99 euro potrete infatti entrare in possesso del gioco e di tutti i suoi contenuti, dal momento che Destiny 2: I Rinnegati - Collezione Completa contiene:

Destiny 2

Espansione 1: La maledizione di Osiride

Espansione 2: La mente bellica

Destiny 2: I Rinnegati

Pass annuale I Rinnegati

Set Leggenda insonne

Bottino esotico di Cayde

Potenziamento personaggio livello 30

Chi invece possiede già la prima espansione dell'Anno 2 e ha bisogno di acquistare esclusivamente il Pass Annuale, può acquistarlo a 14,99 euro e accedere così ad attività come l'Armeria Nera, Serraglio e Azzardo Eccelso. L'offerta è valida su PlayStation 4, Xbox One e PC e potrebbe essere molto interessante in vista dell'arrivo del cross-save in Destiny 2. Acquistando il titolo su due o più piattaforme potrete infatti passare da una versione all'altra mantenendo i progressi. Stando a quanto dichiarato sul PlayStation Store, l'offerta dovrebbe essere valida fino alle ore 12:59 del prossimo 18 giugno 2019.

Vi ricordiamo che a partire dal prossimo settembre arriverà anche una versione free to play del gioco intitolata Destiny New Light, all'interno della quale dovrebbero esserci tutti i contenuti del primo anno di gioco. A partire dal prossimo 17 settembre, inoltre, sarà ufficiale il passaggio di Destiny 2 da Bnet a Steam e tutti i possessori del gioco su PC dovranno effettuare la migrazione in maniera del tutto gratuita nel corso dell'estate.