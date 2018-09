Destiny 2 Forsaken: vediamo la prima missione completa de I Rinnegati!

In questo lungo video vi mostriamo la prima missione de I Rinnegati, la nuova espansione di Destiny 2 disponibile da domani 4 settembre che segnerà l'avvio dell'Anno 2 dello sparatutto di Bungie. Attenzione: contiene spoiler!

La prima missione de I Rinnegati si svolge all'interno di una Prigione degli Anziani in piena sommossa, in compagnia di Cayde-6 e Petra Venj. È lunga e articolata, e presenta ai giocatori gli antefatti del racconto e la nuova minaccia, gli Infami. Ben presto, si scopre che l'artefice della rivolta è Uldren Sov, Principe degli Insonni e fratello della Regina scampato alla morte durante l'assalto all'Astrocorazzata di Oryx, che abbiamo avuto modo di ammirare nel filmato introduttivo de Il Re dei Corrotti. A farne le spese, alla fine, è l'amatissimo Cayde-6, che cade dopo un combattimento altamente spettacolare. Trovate il video dell'intera prima missione in apertura di notizia, buona visione!

Ricordiamo che l'espansione I Rinnegati sarà disponibile al download da domani 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il lancio sarà accompagnato dalla pubblicazione della patch 2.0.0.1 che, tra le altre cose, introdurrà i perk casuali alle armi e stravolgerà le collezioni e il sistema delle mod. La versione PlayStation 4, com'è ormai tradizione per lo sparatutto di Bungie, includerà dei contenuti esclusivi.